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Общество25 сентября 2022 12:27

Водитель, который в Самаре пьяным катался на машине бывшей жены, теперь отработает 200 часов

Такое наказание ему назначил суд
Анастасия МЫШКИНА
Полицейские остановили нарушителя

Полицейские остановили нарушителя

В Самаре вступил в силу приговор в отношении водителя, который в нетрезвом состоянии сел за руль машины бывшей жены. Безответственного мужчину остановили инспекторы ДПС для проверки документов. 32-летний водитель вызвал у полицейских подозрения, в первую очередь потому, что от него сильно пахло алкоголем. Нарушителю предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Когда полицейские начали оформлять документы об административном правонарушении, они выяснили, что им попался нарушитель со стажем. Его уже останавливали за вождение в нетрезвом виде, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но это ничему мужчину не научило.

- Красноглинский районный суд г. Самары доказательства, собранные дознанием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Также преступник не сможет управлять транспортными средствами в течение 2 лет и шести месяцев.