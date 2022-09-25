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Общество25 сентября 2022 13:42

Тольятти остался без света из-за отказа оборудования на сетях 25 сентября

Электричество отключили в нескольких кварталах города
Анастасия МЫШКИНА
В Тольятти чинят электрооборудование

В Тольятти чинят электрооборудование

Несколько районов Тольятти 25 сентября 2022 года остались без света из-за технологического отказа оборудования. По данным жителей, свет отключили в ТЦ Русь на Волге, Новом городе, 3, 7 и 11 кварталах. Были и случаи, когда люди застряли в лифтах. Вскоре появились официальные объяснения.

- В Автозаводском районе произошёл технологический отказ оборудования на электросетях (вышел из строя силовой трансформатор). В этой связи в ряде кварталов временно прекращено электроснабжение. Аварийная бригада ССК выехала на место для проведения восстановительных работ, - сообщили в тольяттинском ЕДДС.

Как отметили тольяттинцы, в некоторые дома свет вернулся довольно быстро, в других же его не включили до сих пор. Также света не было в Медгородке - его переключили на резервную подстанцию. Также в городской администрации сообщили о подключении электроэнергии в Автозаводском районе.