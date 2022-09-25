Игорь Осинькин рассказал, получили ли футболисты "Крыльев Советов" повестки в военкомат

Крылья Советов пока игроков не теряли

Тренер Игорь Осинькин рассказал, что футболисты "Крыльев Советов" пока не получали повесток в военкомат. Он сказал об этом в разговоре с ведущими ютуб-шоу "На троих с Рабинером".

- До конца понять развитие событий сложно. Нашим футболистам повестки ещё не приходили. Есть опасения, конечно, у нас, мы понимаем, в каком возрасте они находятся. Только в клубе была ситуация, что была одному из работников повестка, - отметил Осинькин.

Напомним, что речь идет о призыве в рамках частичной мобилизации в ряды ВС РФ. Призывают на этом этапе тех, кто находится в запасе и имеет боевой опыт.

Также тренер прокомментировал свои наблюдения по поводу игры сборной России в товарищеском матче с Киргизией. Напомним, что в нем участвовали три футболиста "Крыльев", получившие вызов в сборную. Матч закончился поражением россиян. Игорь Осинькин не исключил, что сама ситуация в стране сейчас имела влияние на результат - было сложно сосредоточиться на футболе. При этом эта игра для спортсменов была очень важна, так как позволила сыграть составу сборной вместе.