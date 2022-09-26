На фестивале «Шостакович XX век» выступили самарский оркестр и музыканты из Италии

Фестиваль проходит с 23 сентября по 2 октября 2022 года. Фото: официальный сайт

Вчера, 25 сентября, на международном фестивале искусств «Шостакович XX век» выступили академический симфонический оркестр Самарской филармонии и музыканты из Италии. Это сообщается на официальном сайте фестиваля.

Дирижером был Филиппо Десси. Профессиональное образование он получил в академии Милана у основателя академии и педагога многих известных дирижеров. В сентябре 2019 музыкант переехал в Россию, в Санкт-Петербург, где работал в государственном театре «Мюзик-Холл».

Также на фестивале выступила виолончелистка Мариам Пранди. Девушка выступала как приглашенный артист в разных городах мира, является победительницей премии Rahn Musikpreis 2014 года.

Фестиваль «Шостакович. ХХ век» проходит с 23 сентября по 2 октября 2022 года в Самаре и в Тольятти.