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Общество26 сентября 2022 4:57

Синоптики сообщили о дождях на территории Самарской области 26 сентября 2022 года

Осадки затянутся на несколько дней
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Теплые дни остались позади, в регион пришла настоящая осень

Теплые дни остались позади, в регион пришла настоящая осень

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область в конце сентября окончательно пришла осень. После нескольких теплых дней в регион вернулись дожди. По данным синоптиков, осадки продолжатся в течение нескольких дней. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

В понедельник, 26 сентября, ожидаются небольшие дожди. Погода будет облачной, температура воздуха составит 9-14 градусов тепла. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

27 и 28 сентября характер погоды во многом сохранится. Небольшие изменения произойдут во вторник – облачность сменится прояснениями. В последующие дни дожди останутся, а температура воздуха повысится до 15-16 градусов тепла.