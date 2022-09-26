В Самарской области прошли рейды на выявление людей, не выплачивающих штрафы

По результатам 20-ти рейдов в Тольятти принудительно взыскали более 24 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Самарские полицейские вместе с судебными приставами проводят рейдовые мероприятия на выявление людей, у которых есть задолженность по уплате административных штрафов.

— Проверяются места проживания и работы должников, чтобы привлечь их к ответственности, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По результатам 20-ти рейдов в Тольятти принудительно взыскали более 24 тысяч рублей. Суд назначил нарушителям административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного, а также аресты до 15 суток.

В Ставропольском районе Самарской области 46-летний местный житель в июне 2022 года получил штраф за потребление алкоголя в неположенном месте. Мужчина его не оплатил и получил штраф в двукратном размере.

Напомним, заплатить штраф надо не позднее 60 дней. Узнать об их наличии можно через госуслуги.