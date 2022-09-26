Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 5:19

В Самарской области 35-летний мужчина носил с собой коноплю в крупном размере

Он ее собрал на одном из пустыре для личного употребления
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Комсомольском районе Тольятти 35-летний мужчина носил с собой коноплю массой в высушенном виде 306,91 грамма, что относится к крупному размеру.

— Его задержали возле дома на улице Коммунистическая, в присутствии понятых нашли полимерный пакет с веществом растительного происхождения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что собрал растение на одном из пустырей Комсомольского района, хранил его для личного употребления и якобы без цели сбыта. По данным полицейских, 35-лений житель Тольятти раньше привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы от трех до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода.