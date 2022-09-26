В Самарской области 35-летний мужчина носил с собой коноплю в крупном размере

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Комсомольском районе Тольятти 35-летний мужчина носил с собой коноплю массой в высушенном виде 306,91 грамма, что относится к крупному размеру.

— Его задержали возле дома на улице Коммунистическая, в присутствии понятых нашли полимерный пакет с веществом растительного происхождения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что собрал растение на одном из пустырей Комсомольского района, хранил его для личного употребления и якобы без цели сбыта. По данным полицейских, 35-лений житель Тольятти раньше привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы от трех до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода.