Под Самарой мужчину уличили в кражах, грабеже и хранении марихуаны

Мужчина попался на краже телефона, а позднее выяснилось, что он также ограбил магазин. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Большечерниговском районе местный житель может оказаться на скамье подсудимых за совершение ряда преступлений. Его подозревают в кражах, грабеже и хранении наркотиков.

Выйти на подозреваемого удалось после кражи телефона. С соответствующим заявлением в полицию обратился владелец аппарата. Сотовый пропал, когда пострадавший вышел из комнаты общежития, забыв ее запереть. А позднее свидетели рассказали, что по зданию ходил неизвестный.

– Сотрудник полиции узнал по предоставленной информации своего поднадзорного, задержал его по месту жительства и доставил в отдел полиции. В ходе опроса задержанный во всем признался и пояснил, что сотовый телефон похитил для личного использования и добровольно выдал его полицейским в присутствии понятых, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Однако оказалось, что пострадавших больше. Так, у другого местного жителя пропал телевизор. Правоохранители предположили, что к этой краже также может быть причастен задержанный. В результате телевизор нашли у него дома во время обыска. Здесь полицейских ждал еще один «сюрприз»: внутри телевизора лежал пакет с марихуаной. Позднее было установлено, что задержанный также ограбил сетевой магазин.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст.158 УК РФ, п. б ч. 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Расследование продолжается.