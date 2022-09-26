В Самарской области мужчина "купил" трубы и перевел 2 миллиона 350 тысяч рублей мошенникам

Объявление о продаже было в одном из мессенджеров. Фото: ГУ МВД по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Сергиевского района в возрасте 36 лет думал, что купил металлические трубы, но перевел 2 миллиона 350 тысяч рублей мошенникам.

— Безработный мужчина нашел в одном из мессенджеров объявление о продаже металлических труб, он решил приобрести их в количестве 100 штук, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Пообщавшись в чате с автором объявления, он договорился о покупке и доставке труб, вес которых составил более 80 тонн. "Продавец" попросил сразу же оплатить товар в полном объеме. Так мужчина перевел на указанный незнакомцем счет 2 миллиона 350 тысяч рублей.

Спустя время товар так и не был доставлен, а лже-продавец перестал отвечать и больше не выходил на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.