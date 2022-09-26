Водителям и пешеходам посоветовали быть осторожными из-за дождя в Самарской области

Не стоит спешить на дорогах. Фото: ГИБДД Самарской области

В Самарскую область пришли осенние дожди, которые не закончатся в ближайшие дни. В связи с этим региональная госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть осторожными.

— Участникам дорожного движения должны учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными на дорогах, — сообщили в ГИБДД Самарской области.

По возможности сотрудники полиции советуют отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния. Если такой возможности нет, то быть бдительными, не превышать скоростной режим и соблюдать ПДД.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах – только при уверенности в безопасности. И автолюбителям, и пешеходам не стоит торопиться на дорогах.