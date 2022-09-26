«Единая Россия» предложила ряд гарантий мобилизованным для участия в спецоперации

Партия внесла ряд законопроектов, направленных на поддержку мобилизованных для участия в СВО / Фото: Единая Россия

Партия «Единая Россия» внесла ряд законопроектов, которые направлены на поддержку мобилизованных для участия в спецоперации и их семей. Первый гарантирует, что после демобилизации военные смогут вернуться на свое рабочее место. Также им в трудовой стаж зачтут период, проведенный на службе.

Еще одно предложение касается кредитных каникул. Призванным по мобилизации могут уменьшить ежемесячный платеж по кредитам. В случае гибели военнослужащего заем будет полностью или частично погашен.

Также «Единая Россия» предлагает ввести мораторий на начисление пеней за оплату коммуналки для участников СВО; предоставлять академ студентам-военнослужащим, бесплатное соцобслуживание инвалидам боевых действий и бесплатное двухразовое питание детям погибших ветеранов.

По словам секретаря самарского отделения партии, губернатора Дмитрия Азарова, сейчас в регионе действуют жилищные льготы ветеранам боевых действий и их семьям. В частности, это выплата компенсации до 50% по квартплате и взносам на капремонт.

- В 2019 году учреждена еще одна единовременная соцвыплата - материальная помощь на проведение ремонта частных домов и квартир в МКД в Самаре. Есть и земельные льготы ВБД в Самарской области, - отметил глава региона.

Напомним, поддержку оказывают и участникам «Самарского батальона». Их семьям выплатили по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Кроме того, бойцам увеличили региональные выплаты до 300 тысяч рублей.