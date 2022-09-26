В Самарской области прекращена отставка экс-судьи Анны Бондаренко

Бондаренко задержали в 2020 году по подозрению в покушении на мошенничество Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вынесли решение по вопросу прекращения отставки экс-судьи Промышленного района Самары Анны Бондаренко. Информация размещена на официальном сайте Квалификационной коллегии судей региона.

– Отставка судьи Промышленного района Самары Анны Бондаренко прекращена на основании вступления в законную силу обвинительного приговора, – следует из сообщения.

Решение означает, что Бондаренко лишается звания судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежности к судейскому сообществу.

Напомним, Анну Бондаренко задержали в 2020 году при получении взятки в 400 тысяч рублей. Предполагалось, что деньги она должна была передать своему коллеге. Средства предназначались за вынесение мягкого приговора одному из обвиняемых. Однако задержанная не собиралась отдавать деньги.

Весной 2022 года экс-судье был вынесен приговор. Анну Бондаренко признали виновной в покушении на мошенничество и назначили 2 года и 10 месяцев колонии общего режима. Также она должна будет заплатить в доход государства 60 тысяч рублей.