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Общество26 сентября 2022 6:52

В Самарской области стройфирма заплатила почти 6 млн рублей за не вовремя сданный объект

Опоздание привело к финансовым убыткам заказчика
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент долг строительной организации уже полностью погашен. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В настоящий момент долг строительной организации уже полностью погашен. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области строительная организация сдала объект позже указанного в договоре срока. За это пришлось выплатить долг в 5,8 миллионов рублей.

— Опоздание сдачи объекта было значительное и привело к финансовым убыткам заказчика, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Организация обратилась в суд, чтобы получить компенсацию с компании. Суд обязал строительную фирму выплатить заказчику деньги.

Приставы Безенчукского района Самарской области обнаружили, что на расчетных счетах фирмы-должника есть необходимая сумма. В настоящий момент долг строительной организации уже полностью погашен.