Под Тольятти парень на «Приоре» влетел в стоящий на обочине Daewoo, пострадали пять человек

Водитель иномарки остановился на обочине, чтобы починить свое авто
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Днем в воскресенье, 25 сентября 2022 год, на 14 км 500 м трассы Тольятти — Ташелка в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. В 14:15 там столкнулись Daewoo Matiz и «Лада Приора». Пострадали пять человек, в том числе один пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 21-летний водитель отечественной легковушки. Он, двигаясь со стороны Тольятти в направлении села Нижнее Санчелеево, не справился с управлением и выехал на правую обочину. Там автомобилист врезался в стоящий Daewoo. От удара иномарка сдвинулась вперед и сбила пешехода — своего 65-летнего водителя, который ремонтировал авто.
Водитель "Приоры" не справился с управлением и выехал на обочину
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В результате произошедшего мужчина получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Также в ДТП пострадали водитель «Приоры» и трое его пассажиров: 21-летняя девушка, 29-летний и 23-летний молодые люди. Двоих их них отправили лечиться в стационар.
В отношении предполагаемого виновника аварии правоохранители составили несколько протоколов. Сейчас стражи порядка продолжают разбираться в случившемся. Проводится проверка.