«Сел на свое место и продолжил пить»: в Самаре пассажиры сообщили о встрече с пьяным кондуктором

Горожане утверждают, что мужчина пил алкоголь прямо на рабочем месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопиющая история произошла в воскресенье, 25 сентября, в пассажирском транспорте Самары. Во всяком случае, именно так ее охарактеризовали местные жители, решившие прокатиться на автобусе. Их поездка оказалась омрачена встречей с кондуктором. Самарцы утверждают, что мужчина был пьян, причем употреблял алкоголь прямо на рабочем месте.

Информацией о произошедшем поделилась одна из местных жительниц. Женщина рассказала, что впервые за долгое время решила воспользоваться общественным транспортом и осталась не в восторге.

– В автобусе №47 я столкнулась с пьяным кондуктором. Он был крайне недоволен моим вопросом о стоимости проезда. А действительно за этим не слежу – за ненадобностью, – поделилась самарчанка в соцсетях.

Однако на этом инцидент не закончился. То, что произошло далее, очень возмутило пассажирку.

– Он сел на свое место и стал спокойненько пить пиво из бутылки, закрытой черным пакетом. Конечно, не одна я это заметила, но желающих сделать замечание не оказалось, – возмущается женщина.

В комментариях некоторые самарцы рассказали, что уже встречали описанного женщиной кондуктора. Другие же отметили, что не верят в рассказ пассажирки.