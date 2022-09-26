Три ребенка пострадали из-за столкновения Mercedes-Benz с Kia Rio в Самарской области

Водителя "Мерседеса" госпитализировали в реанимацию. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 25 сентября, в 12:15 на территории Ставропольского района Самарской области произошло ДТП с участием Mercedes-Benz и Kia Rio. В результате столкновения пострадали пять человек, среди них три ребенка.

— 25-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz ехал по автодороге М-5 «Урал со стороны Тольятти в направлении Сызрани, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В этот день шел дождь, на 943 км 240 м его занесло на мокрой дороге, автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с Kia Rio, который двигался во встречном направлении. 25-летний водитель с 2021 года ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В результате аварии пострадало пять человек, которые находились в автомобиле Mercedes-Benz. Среди взрослых – водитель, которого госпитализировали в реанимацию, и 44-летняя женщина. Пассажирка повредила голову и ноги, ей назначили амбулаторное лечение. Среди детей пострадали: 9-летняя и 6-летняя девочки, а также 4-летний ребенок. Все они были доставлены в больницу.