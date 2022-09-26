Водитель на «Лада Гранта» попал в больницу после ДТП с «перевертышем» в Самарской области

Отечественный автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в воскресенье, 25 сентября, в Самарской области. В Челно-Вершинском районе водитель улетел в кювет, после чего его отправили в больницу.

По данным ГУ МВД по региону, авария случилась в 9:45 на автодороге «Челно-Вершины-Шламка-Нурлат». 27-летний водитель «Лада Гранта» ехал со стороны села Челно-Вершины в сторону села Шламка.

– На 12 км 700 метров дороги он не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет с последующем опрокидыванием, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В результате аварии у «Гранты» смялась крыша и капот, лобовое стекло разбилось. Пострадал и водитель отечественного авто – его доставили в больницу.

Отметим, что это не единственное ДТП, произошедшее в минувшее воскресенье. Днем 25 сентября под Тольятти столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек.