Стало известно, какую улицу перекроют из-за строительства метро в Самаре в 2023 году

Работы по метрострою запланированы в следующем году на улице Самарской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какую улицу в Самаре могут перекрыть в 2023 году из-за строительства метро. Ограничение на движение планируется ввести на улице Самарской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Работы, связанные с метростроем, в перспективе будут вестись на улице Самарской. Вопросы организации движения там планируется проработать в 2023-м. Предварительно это середина или третий квартал следующего года, - отметили в мэрии.

Напомним, осенью 2022-го должны перекрыть участок улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Ограничения введут на время выноса коллектора большого диаметра. Это нужно, чтобы пустить щит, ведь под улицей Полевой пройдет тоннель. Одну полосу Ново-Садовой в направлении от Первомайской к Полевой оставят свободной. Временную схему движения планируют внедрить после 5 октября 2022 года.

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