Школьники Самарской области напишут всероссийские проверочные работы осенью 2022 года

Школы самостоятельно выбирают как дни для проведения, так и его форму. Фото: правительство Самарской области

В 667 школах Самарской области с 19 сентября по 24 октября пройдут всероссийские проверочные работы ля учеников 5-9 классов.

— Планируется, что около 125 тысяч обучающихся региона напишут 540 тысяч проверочных работ, — рассказали в правительстве Самарской области.

Обязательными являются ВПР по русскому языку и математике. В 5 классах напишут еще ВПР по окружающему миру, в 6 классах – по биологии и истории, в 8 классах – по иностранному языку. А ученики 7-9 классов напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора.

Школы самостоятельно выбирают как дни для проведения, так и его форму. Компьютерную форму для отдельных предметов в Самарской области выбрали 60 школ. Оценки за всероссийские проверочные работы не выставляются. Они нужны для диагностики, анализа и построения дальнейшего образовательного процесса.

Часть проверочных работ школы уже провели весной. Повторно писать по этим же предметам осенью они не должны. Помимо этого, с 15 сентября по 7 октября в регионе обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена напишут две проверочные работы: единую проверочную работу по социально-гуманитарным дисциплинам и профильный предмет для специальности.