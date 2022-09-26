Самара заняла 46 место в рейтинге городов России по уровню зарплат в 2022 году

В первом полугодии 2022-го среднемесячная чистая зарплата самарцев составила 49 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг городов России по уровню зарплат в первом полугодии 2022-го. В него вошли 100 населенных пунктов, в том числе Самара и Тольятти. Исследование провело РИА «Новости».

Самара заняла в рейтинге 46 место. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2022-го здесь составила 49 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она подросла на 10,2%. На эту зарплату самарцы могут купить почти три фиксированных потребительских набора — 2,79.

Тольятти оказался на 72 строчке. Среднемесячная чистая зарплата жителей Автограда составляет 42,8 тысячи рублей. На эти деньги они могут приобрести 2,44 фиксированных потребительских набора. Доход по сравнению с первым полугодием 2021-го изменился на 10,8%.

Отметим, первые три места в рейтинге городов по уровню зарплат и покупательской способности занимают Новый Уренгой (129,5 тысяч рублей), Салехард (115,5 тысяч рублей) и Южно-Сахалинск (110,8 тысяч рублей). Последние три места — Грозный (35,3), Нальчик (34,2) и Элиста (33,1).