В самарской научной библиотеке расскажут о региональных брендах и художественных промыслах

Также поднимут вопросы правовой охраны фирменных наименований. Фото: министерство культуры Самарской области

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 29 и 30 сентября в рамках шестого поволжского форума креативных индустрий «ЭКО-Диво» пройдут семинары, посвященные региональным брендам и художественным промыслам. Об этом рассказали в региональном министерстве культуры.

На одном из них под названием «Потенциал нематериального культурного наследия Самарской области в качестве источника региональных брендов» расскажут об особенностях и значении правовой охраны географического указания. Он пройдет 29 сентября в 11:00.

Другой семинар «Особенности охраны прав интеллектуальной собственности в художественных промыслах Самарской области как отраслях креативных индустрий» состоится 30 сентября, в 11:00. Речь пойдет о традиционных самарских ремесленных промыслах, на основе которых сейчас возрождают небольшие производства.

Помимо этого, на образовательной программе форума «Эффективный интеллектуальный капитал креативных индустрий» поднимут вопросы правовой охраны фирменных наименований, товарных знаков¸ визуальной составляющей бренда. Обсудят и исторические корни нематериального культурного наследия Самарской области, и туристический бренд региона.