Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлили до 2 октября 2022 года

Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области еще как минимум неделю не смогут улететь на юг или в центральную часть России. Режим ограничения полетов в этих направлениях продлен до 03:45 (мск) воскресенья, 2 октября 2022 года. Соответствующее решение приняли в Росавиации.

Так, для полетов все еще остаются закрытыми 11 аэропортов. Среди них: воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэровокзалы работают в обычном режиме.

Российским авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Как пишет ФАН, они могут использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рейсы из Самары в Шарм-эль-Шейх хочет запустить авиакомпания Nordwind

В расписании на октябрь есть пять таких рейсов (подробности)

Авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Нового Уренгоя в Самару в сентябре 2022 года

Полеты по этому направлению будут выполняться два раза в неделю (подробности)