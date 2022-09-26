Самарец показал, как продвигается строительство нового ЖК на 19 км Московского шоссе

В дальнейшем на пустыре появится новый современный микрорайон

В Самаре продолжается строительство нового жилого комплекса «Кислород». Он появится на 19 км Московского шоссе, на месте бывшей воинской части. Самарский видеоблогер Александр Карягин посетил площадку и показал, как выглядит стройка в данный момент.

На кадрах видно, что на территории ведутся земляные работы. Участок огражден забором, продолжает работать техника. Сама площадка расположена прямо посреди зеленой зоны, что вполне соответствует названию будущего ЖК.

Напомним, строительством комплекса занимается СОФЖИ. По данным фонда, на пустыре появится новый современный микрорайон. Проектом предусмотрено возведение двух детсадов, магазинов, амбулаторной поликлиники. Кроме того, здесь появится школа на 825 мест.

Завершить строительство должны в 2026 году.