В Самарской области мужчина и 4-летний мальчик пострадали при пожаре в квартире

Из дома были эвакуированы 20 человек. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В субботу, 24 сентября, произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов в Автозаводском районе Тольятти. Пострадали 39-летний мужчина и 4-летний мальчик.

— Сообщение о пожаре поступило в 23.24 в оперативную дежурную смену, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова "1-Бис". В тушении участвовали 22 человека и 7 единиц техники. В квартире горели домашние вещи и мебель на площади 20 кв. м.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 23.43. Из дома были эвакуированы 20 человек. В настоящий момент причина пожара устанавливается. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Для предотвращения пожаров жителям многоквартирных домов рекомендуется не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за исправностью электропроводки, не закрывайте светильники бумагой и тканями, а также не курить в постели и не бросать окурки с балкона.