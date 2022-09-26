Полицейские обнаружили более 60 пьяных водителей в минувшие выходные в Самарской области

Рейды прошли с 23 по 25 сентября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 23 по 25 сентября 2022 года на территории Самарской области прошли рейды Госавтоинспекции. Правоохранители выявили около 2100 нарушений ПДД, в числе которых – вождение в состояние опьянения, отсутствие прав, использование тонировки и прочее.

Как сообщает ГУ МВД по региону, лидирующую позицию среди нарушителей заняли любители тонировки – таковых оказалось 259. 66 водителей сели за руль, будучи в нетрезвом состоянии. Еще у четырех отсутствовали водительские права. Кроме того, автомобилисты 54 раза нарушили правило перевозки детей и более 139 раз не предоставили преимущество в движении пешеходам.

Впрочем, отличились и сами пешеходы. Они нарушили правила дорожного движения почти 241 раз.