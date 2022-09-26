В Самарской области завершились работы на 20 км автодороги Приволжье – Хворостянка

Специалисты установили 254 дорожных знака, 291 сигнальный столбик. Фото: минтранс Самарской области

В Хворостянском районе Самарской области завершились работы на 20 км автомобильной дороги Приволжье – Хворостянка.

— Там сняли старый асфальт, уложили верхний и нижний слой асфальтобетонного покрытия, сделали уширение дороги, — рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Помимо всего перечисленного, на участке привели к нормативу два моста в составе автодороги. Один из них проходит через реку Свинуха на км 30+330, другой через реку Чагра на км 38+618.

На отремонтированной дороге специалисты установили 254 дорожных знака, 291 сигнальный столбик, а также 1030 пог. м барьерного ограждения. Дорожную разметку нанесли на площади 5226,36 кв. м.