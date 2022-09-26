Стала известна география распространения COVID-19 в Самарской области 26 сентября 2022 года

Всего в регионе обнаружили 2117 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и муниципалитетах обнаружили случаи заболевания коронавирусом. Статистику за прошедшие сутки предоставили в региональном оперштабе.

Самое большое число заболевших оказалось в Самаре – 915 человек. На втором месте разместился Тольятти (480), на третьем Сызрань (131), на четвертом Новокуйбышевск (115), на пятом – Кинель (72).

Еще 37 случаев было выявлено в Волжском районе, 29 – в Кинельском, 23 – в Жигулевске, 22 – в Октябрьске, 21 – в Богатовском районе, 19 – в Чапаевске. В Красноармейском и Нефтегорском районах коронавирусом заболели по 18 человек, в Борском и Клявлинском – по 16. 15 жителей заразились в Безенчукском районе, по 14 – в Похвистнево и Приволжском районе.

В Красноярском и Пестравском районах выявили по 13 случаев заболевания, в Кошкинском и Сергиевском – по 12, в Челно-Вершинском и Шигонском – по 11.

В остальных муниципалитетах случаи заражения минимальные. Лидирует в этом плане Ставропольский район – там COVID-19 заболел 1 человек.

В общей сложности в Самарской области обнаружили 2117 случаев заболевания коронавирусом. Отмечается, что за прошедшие сутки никто не скончался от болезни.