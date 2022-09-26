В тольяттинском театре «Колесо» открыли 35-й сезон, заявленный как «Классика жанра»

Публике представили артистов, которые были приняты в театр накануне сезона. Фото: министерство культуры Самарской области

В Тольятти состоялось торжественное открытие 35-го сезона драматического театра «Колесо». Театр заявил его как «Классика жанра».

— Впереди ждут премьеры, спектакли, бенефисы, встречи со зрителями, — сообщает министерство культуры Самарской области.

В память об основателе и первом художественном руководителе театра «Колесо» Глебе Дроздове на его мемориальное место в первом ряду партера возложили цветы. Он является народным артистом России и лауреатом государственной премии России.

Сезон открылся премьерой исторической драмы «Татищев. Сказание о звере мамонте», посвященной 285-летию со дня основания Тольятти. Впервые в истории мирового театра главным героем спектакля стал государственный деятель петровской эпохи Василий Татищев. В конце на сцену вышла вся труппа театра «Колесо». Публике представили артистов, которые были приняты в театр накануне сезона.