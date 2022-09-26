В Самарскую область пытались завезти зараженные вредителями продукты

Зараженную продукцию выявили при досмотре пассажиров в аэропорту Курумоч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область вновь пытались завезти опасную продукцию. Речь идет сушеном маше, который, как оказалось, был заражен вредителем — четырехпятнистой зерновкой. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Россельхознадзора.

Зараженные продукты выявили в аэропорту Курумоч. Их нашли в ручной клади пассажира самолета из Таджикистана. Наличие живых особей насекомого-вредителя подтвердили сотрудники специальной лаборатории. Всю опасную продукцию у гостя из соседней республики забрали и уничтожили.

По данным Россельхознадзора, четырехпятнистая зерновка не встречается на территории РФ. Это карантинный объект. Данное насекомое опасно для зернобобовых культур — гороха, сои, нута, маша и т. д. Оно уничтожает содержимое зерна, засоряет его экскрементами. Употребление в пищу зараженной вредителями продукции может вызвать расстройство пищеварения.