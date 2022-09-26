В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить на продуктах

Мониторинг проводят в сетевых и несетевых магазинах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали местным жителям, где купить продукты по самой низкой цене. В областной столице провели ежедневный мониторинг.

По данным городской администрации на 26 сентября 2022 года, выгоднее всего купить вермишель за 33,99 рубля/килограмм в «Ашане» Советского района. Картофель за 15,9 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Лук репчатый за 19 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Капуста белокочанная за 12,49 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Всю подробную информацию указывают на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен.