В Самаре мужчина отправится в колонию за жестокое убийство отца своей супруги

После расправы осужденный покинул место преступления. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре суд вынес приговор местному 44-летнему жителю. Мужчину признали виновным в убийстве отца своей гражданской супруги. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Трагедия произошла 29 мая прошлого года. Следствие установило, что в тот момент осужденный был дома у отца своей сожительницы. Мужчины поссорились, после чего началась драка. Она завершилась жестокой расправой.

– В ходе конфликта осужденный схватил нож и нанес оппоненту множественные удары в область шеи и грудной клетки. После этого он покинул место происшествия, – информирует региональный следственный комитет.

Тело погибшего мужчины обнаружил его внук. Он сообщил о произошедшем правоохранителям. Подозреваемый был задержан.

44-летний самарец во всем сознался и рассказал о мотиве убийства. Оказалось, что ранее он вместе с сожительницей проживал у ее отца. Влюбленные регулярно употребляли алкоголь, что злило хозяина жилья. Он велел им съехать. В тот страшный день осужденный пришел за своими вещами, но часть из них не нашел. Это и послужило поводом для конфликта.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд приговорил его к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.