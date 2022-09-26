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Общество26 сентября 2022 11:25

В Самарской области из-за осенней интерференции начнутся перебои в работе телевизионных каналов

Перебои возможны вплоть до 21 октября 2022 года
Ирина СИНЕГУБОВА
Пользователи цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений.

Пользователи цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений.

Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Уже с завтрашнего дня, 27 сентября, в небе над Самарской областью начинается осенняя интерференция. Как сообщает региональное правительство, это явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

— Солнце может повлиять на прием эфирных телерадиоканалов с 27 сентября по 21 октября 2022 года, — сообщили в самарском филиале РТРС.

Наиболее вероятная продолжительность помех – от 5 до 17 минут ежедневно. Влияние на цифровое телерадиовещание будет примерно с 11:51 до 13:42 местного времени, а на аналоговые телерадиоканалы – с 5 октября по 20 октября в интервале с 09:18 до 12:11.

Пользователи цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений. В пиковые моменты станции переходят на прием сигнала с резервного спутника. Но в указанное время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание.

Солнечная интерференция происходит два раза в год: каждую весну и осень. В это время Солнце встает ровно позади спутников связи и сигналы спутника «засвечиваются» более мощными сигналами. Но благодаря вращению Земли через какое-то время спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Время моментов интерференции по московскому времени публикуется на сайте РТРС (смотрицифру.рф), в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в «Кабинете телезрителя».