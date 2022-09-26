В Самарской области из-за осенней интерференции начнутся перебои в работе телевизионных каналов

Пользователи цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Уже с завтрашнего дня, 27 сентября, в небе над Самарской областью начинается осенняя интерференция. Как сообщает региональное правительство, это явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

— Солнце может повлиять на прием эфирных телерадиоканалов с 27 сентября по 21 октября 2022 года, — сообщили в самарском филиале РТРС.

Наиболее вероятная продолжительность помех – от 5 до 17 минут ежедневно. Влияние на цифровое телерадиовещание будет примерно с 11:51 до 13:42 местного времени, а на аналоговые телерадиоканалы – с 5 октября по 20 октября в интервале с 09:18 до 12:11.

Пользователи цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений. В пиковые моменты станции переходят на прием сигнала с резервного спутника. Но в указанное время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание.

Солнечная интерференция происходит два раза в год: каждую весну и осень. В это время Солнце встает ровно позади спутников связи и сигналы спутника «засвечиваются» более мощными сигналами. Но благодаря вращению Земли через какое-то время спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Время моментов интерференции по московскому времени публикуется на сайте РТРС (смотрицифру.рф), в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в «Кабинете телезрителя».