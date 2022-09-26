В Самарской области проведут мониторинг музеев при вузах

В Самаре ребята из «Молодой гвардии» и добровольцы посетили музей ж/д техники / Фото: Единая Россия

В Самарской области запустили пилотный проект мониторинга музеев при вузах. Организаторы — партия «Единая Россия», фонд «История Отечества» и Российское историческое общество.

Цель данного проекта — создание общего реестра, выявление проблем и совершенствование нормативно-правовой базы выставочных комплексов. Одним из первых городов, где сторонники и члены ЕР провели проверку, стала Самара. Здесь они посетили музей железнодорожной техники.

— Ребята из «Молодой гвардии» и добровольцы выступили в качестве экспертов. Они оценили музей и стоящую там технику. Я считаю, что у нас каждое учебное заведение должно иметь свой музей. Везде есть своя история, мы должны ее хранить, — рассказал вице-спикер думы Самары, координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Рязанов.

Отметим, пилотный проект мониторинга музеев также запустили в других городах страны — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Партнерами проекта выступают министерство науки и высшего образования РФ, региональные и муниципальные органы власти, а также ВОД «Волонтеры Победы» и профильные общественные объединения.