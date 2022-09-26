В ССК рассказали, что грозит за отказ в допуске контролеров к электросчетчикам

Проверки счетчиков проводят контролеры ССК и сотрудники ООО «ЭРА» / Фото: АО "ССК"

В Самарской сетевой компании рассказали о проверках приборов учета электроэнергии: кто имеет право их проводить, как часто и что ждет потребителей за отказ в допуске контролеров.

Проверки счетчиков проводят контролеры АО «ССК». Помогают им в этом представители ООО «Энергия развития, аудит» (ООО «ЭРА»), которые действуют на основании выданных им доверенностей. Специалисты визуально осматривают схемы подключения всех электроприемников, проверяют состояние счетчика, а также наличие и сохранность пломб и знаков контроля.

Такие проверки проводят не реже 1 раза в год и не чаще 1 раза в три месяца. Потребители обязаны допускать контролеров к приборам учета. Если они два раза подряд откажутся это делать, то им могут начислить повышенную плату за электроэнергию.

— Гарантирующий поставщик имеет право начислять нарушителям плату за электроэнергию по нормативу с учетом количества постоянно и временно проживающих в доме лиц, начиная с 1 числа месяца, в котором зафиксировали повторный недопуск контроллера. Также к расчету будет применен повышающий коэффициент — 1,5, — отметили в ССК.

Энергетики призывают жителей Самарской области пускать контролеров для проверки счетчиков, чтобы потом не пришлось оплачивать счета с повышающим коэффициентом.