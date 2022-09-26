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Происшествия26 сентября 2022 11:34

В Самарской области мужчина решил выращивать наркотики у себя во дворе

Правоохранители задержали местного жителя
Алена ПРОВКИНА
Сельчанин под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сельчанин под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области местный жители решил выращивать наркотические растения прямо у себя во дворе. Сотрудники полиции провели обыск у сельчанина.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, житель села Старая Рачейка вырастил у себя на участке 21 куст конопли. Правоохранители также обнаружили у мужчины высушенные ее части. Изъятое направили на экспертизу. Исследование доказало содержание наркотика в растениях. Общая масса изъятого составила 122 гр.

Ранее не судимый мужчина признался, что выращивал и хранил наркотики для собственных нужд. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.