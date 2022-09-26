В Самарской области на 25% вырос спрос на машиностроителей

Спрос на специалистов в регионе увеличился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно и росте спроса на машиностроителей. С начала года предприятия открыли больше вакансий для специалистов.

По данным крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с января в регионе предприятия открыли еще 3,2 тыс. вакансий. Аналитики отмечают, что это на 25% больше, чем в прошлом году. Чаще всего работодатели нуждаются в рабочем и производственном персонале. Средняя зарплата превышает 72 тысяч рублей.

Только треть компаний сообщила, что планирует увеличить подбор людей. 14% работодателей снижают наем людей. Представители каждой второй компании считают, что до конца года численности сотрудников увеличится.