Водитель отечественного автомобиля погиб в ДТП с «перевертышем» в Самарской области

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. Фото: Нарек Манукян

Днем в понедельник, 26 сентября, в Сергиевском районе произошло страшное ДТП. Там перевернулся отечественный автомобиль. Информацией поделились очевидцы.

По словам местных жителей, авария случилась на улице Северной в селе Сергиевск. Автомобиль – по словам очевидцев, «Лада Гранта» – перевернулся на бок. Происшествие завершилось трагедией.

– За рулем был мужчина лет шестидесяти. Он погиб, – пишут местные жители.

Отметим, что официальная информация о ДТП не поступала. «Комсомольская правда» обратилась в ГУ МВД по Самарской области за комментарием.