В Самаре проверят безопасность технических средств в образовательных учреждениях

В образовательных учреждениях усилят безопасность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты планируют проверить работоспособность пропускного режима и безопасность в образовательных учреждениях. Также проведут инструктаж для сотрудников.

По данным городской администрации, в Самаре проверят работу тревожных кнопок, металлодетекторов и систем оповещения. Такую задачу поставил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Сотрудников и руководителей муниципалитетов призвали уделить особое внимание детским садам, школам и вузам.

Помимо этого, проверки будут проводить в учреждениях культуры и в местах массового скопления людей. Представителям расскажут, как действовать в чрезвычайных ситуациях.