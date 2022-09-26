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Общество26 сентября 2022 12:41

В Самаре проверят безопасность технических средств в образовательных учреждениях

Об этом сообщили в городской администрации
Алена ПРОВКИНА
В образовательных учреждениях усилят безопасность

В образовательных учреждениях усилят безопасность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты планируют проверить работоспособность пропускного режима и безопасность в образовательных учреждениях. Также проведут инструктаж для сотрудников.

По данным городской администрации, в Самаре проверят работу тревожных кнопок, металлодетекторов и систем оповещения. Такую задачу поставил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Сотрудников и руководителей муниципалитетов призвали уделить особое внимание детским садам, школам и вузам.

Помимо этого, проверки будут проводить в учреждениях культуры и в местах массового скопления людей. Представителям расскажут, как действовать в чрезвычайных ситуациях.