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Происшествия26 сентября 2022 13:34

Суд арестовал задержанного в Самаре подполковника ФСБ

Избрание меры пресечения состоялось 23 сентября 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
На время следствия силовик будет находиться в СИЗО

На время следствия силовик будет находиться в СИЗО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд арестовал подполковника ФСБ Михаила Горбунова. Меру пресечения ему избрали в тот же день, что и задержали, — 23 сентября 2022 года. Об этом сообщили в инстанции.

По предварительным данным, силовик может быть связан с громким уголовным делом о хищении криптовалюты у хакера из Сызрани. У мужчины «увели» биткоины на сумму 187 млн рублей. Ранее в краже сознался экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Демин.

Дело расследует центральное УСБ ФСБ. Правоохранители считают, что к преступлению могут быть причастны несколько человек. Как пишет Волга Ньюс, были задержаны четыре силовика. По другим данным — трое. Двоих, насколько известно, увезли в Москву и поместили в СИЗО.

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