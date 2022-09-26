В Самарской области дети отравились едой в одном из ресторанов

Дети отравились в ресторане Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области несколько несовершеннолетних отравились едой из ресторана. Родители обратились за помощью к правоохранителям.

По данным прокуратуры региона, летом текущего года несколько горожан отравились продукцией ресторана. Из-за нарушения прав детей прокурор обратился в суд с исковым требованием. Несовершеннолетним причинили физические и нравственные страдания. Владельца точки питания обязали выплатить компенсацию морального вреда.

На данный момент исковые заявления удовлетворены судом. Дети получат компенсацию из-за отравления.