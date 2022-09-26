Добрые «островитяне»: волонтеры КНПЗ приняли участие в уборке Прорана

Самарские нефтепереработчики стараются сохранить природу для будущих поколений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Остров Проран (он же Поджабный) расположен напротив Самары - это любимое место отдыха самарцев. А еще – уникальная экосистема, в которой обитают растения и животные, занесенные в Красную книгу. Точнее, пытаются выжить в горах мусора, оставленного туристами. Чтобы убрать с берега следы людского пребывания, на остров высадились волонтеры - студенты и добровольцы предприятий.

У сотрудников Куйбышевского НПЗ в этом деле большой опыт: заводчане регулярно участвуют в акциях «Вода России», «День Волги», «Родники Самарской области». Волонтеры очистили 10 гектаров береговой площади. Пластик, банки и бутылки - 300 мешков с тремя тоннами вредного для природы мусора собрали, чтобы рассортировать и отправить на дальнейшую переработку. Акция на этом не закончилась, а плавно переросла в другую: волонтеры, кроме чистоты, оставили острову еще один подарок - 40 сибирских сосен.