В Самарской области жители сельских районов смогут пройти вакцинацию и диспансеризацию в мобильных комплексах

Мобильные комплексы помогают жителям сел

В Самарской области повышают доступность профилактических мероприятий. Жители сельских районов смогут пройти вакцинацию и диспансеризацию в мобильных пунктах.

Бригада специалистов регулярно выезжает в Подгоры, на Гаврилову поляну и Выползово, где проводят вакцинацию и осмотры местных жителей. В рамках направлений нацпроекта «Здравоохранения» в регионе улучшают условия оказания медицинской помощи. Многие учреждения также оснащают современным оборудованием и транспортом.

Медработники Волжской больницы ведут прием пациентов в селе Рождествено. Сотрудники выезжают в населенные пункты, проводят осмотры, вакцинацию против коронавируса и гриппа, а также диспансеризацию, включая ЭКГ и забор биоматериала. Особое внимание уделяют пенсионерам и пожилым жителям.