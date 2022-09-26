Жителям Самарской области рассказали, когда станет тепло во всех домах

Совсем скоро в самарских домах появится тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, когда в домах вновь станет тепло В регионе прошло совещание, на котором обсудили подготовку к отопительному сезону.

По данным правительства губернии, на данный момент полностью к старту сезона уже готовы учреждения социальной сферы и жилые фонды. Также отмечают, что для ликвидации аварийных ситуаций создали бригады, которые имеют свой транспорт и запас ресурсов. Местное самоуправление проверило резервные источники электроснабжения и тепловые центры.

Во многие учреждения и жилые дома уже пустили тепло. Напомним, официально отопительный сезон стартует 27 сентября 2022 года.