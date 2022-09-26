В Самарской области планируют модернизацию и строительство водопроводных сетей

Жителей планируют обеспечить качественной питьевой водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обсудили вопрос модернизации и строительства водопроводных сетей. Южные районы региона планируют обеспечить чистой питьевой водой.

В этом году хотят начать строительство двух водоводов от привокзальной отопительной котельной. На данный момент, по словам министра энергетики и ЖКХ Александра Мордвинова, жители Куйбышевского района и микрорайона Южный город получают воду из подземных скважин, показатели которой по общей жестокости превышены. Благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода», в регионе увеличат подачу качественной питьевой воду на 3,71%.

Работы также затронут Красноармейский групповой водовод. От данной сети запитан 21 населенный пункт. Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что перед началом модернизации необходимо провести полный комплекс геологоразведочных работ.