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Общество26 сентября 2022 15:56

В Самарской области планируют модернизацию и строительство водопроводных сетей

Районы обеспечат чистой питьевой водой
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Жителей планируют обеспечить качественной питьевой водой

Жителей планируют обеспечить качественной питьевой водой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обсудили вопрос модернизации и строительства водопроводных сетей. Южные районы региона планируют обеспечить чистой питьевой водой.

В этом году хотят начать строительство двух водоводов от привокзальной отопительной котельной. На данный момент, по словам министра энергетики и ЖКХ Александра Мордвинова, жители Куйбышевского района и микрорайона Южный город получают воду из подземных скважин, показатели которой по общей жестокости превышены. Благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода», в регионе увеличат подачу качественной питьевой воду на 3,71%.

Работы также затронут Красноармейский групповой водовод. От данной сети запитан 21 населенный пункт. Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что перед началом модернизации необходимо провести полный комплекс геологоразведочных работ.