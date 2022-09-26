В Самару привезут две святыни из Ташкентской епархии с 25 сентября по 25 октября 2022 года

Святыни провезут по храмом города. Фото: www.eparhia-ufa.ru

В Самаре провезут две святыни по шести храмам с 25 сентября по 25 октября 2022 года. Жители областного центра смогут увидеть частицы мощей святителя Луки.

По информации Самарской епархии, икона и мощи будут находиться в Софийском соборе до 2 октября 2022 года. Доступ к ним – с 08:00 до 19:00. Также святыни можно будет увидеть в Иверском монастыре (со 2 по 6 октября); в храме великомученика Георгия Победоносца (с 7 по 9 октября); в Кирилло-Мефодиевском соборе (с 10 по 14 октября).

Также святыни привезут: в храм во имя апостолов Петра и Павла (с 15 по 19 октября) и в Воскресенском мужском монастыре (с 20 по 25 октября).