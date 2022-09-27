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Общество27 сентября 2022 4:45

В Самаре мужчины выловили огромное «чудище» весом 62 килограмма

Самарцы отправили на рыбалку и поделились уловом
Алена ПРОВКИНА
Речного монстра вытаскивали 40 минут. Фото: "ГТРК-Самара"

Речного монстра вытаскивали 40 минут. Фото: "ГТРК-Самара"

В Самаре местные жители решили отправиться на рыбалку. Мужчинам удалось поймать огромное «чудище», об этом рассказали «ГТРК-Самара»

Рыбалка оказалось удачной. Мужчины достали со дна рыбу, вес которой составил 62 килограмма. Местные жители сообщают, что поймали огромного речного жителя на спиннинг, в районе пристани Шелемень. С сомом они боролись всего 40 минут. Рыба в длину превышает метр.

Напомним, летом в регионе мужчины выловили речного монстра. Вес улова составил 29 килограмм, а в длину он был размером с человека.