В Самарской области 54-летняя женщина хотела устроиться дизайнером и лишилась денег

Женщина все сделала, но прошло несколько дней, а обратной связи все не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 54-летняя местная жительница хотела устроиться работать дизайнером, но перевела мошенникам более 24 тысяч рублей.

— Она была безработная, но увидела в интернете вакансию дизайнера и прошла по предложенной ссылке, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сайт "перекинул" женщину на другую страницу, где она подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указав свой номер телефона для обратного звонка. Спустя какое-то количество времени ей позвонили. Человек представился специалистом отдела кадров рекламной компании.

"Кадровик" убедил жительницу Тольятти, что для подтверждения личности ей нужно ввести свои личные данные в анкету на сайте, а для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании – перевести взнос на биткоин-кошелек.

Женщина все сделала, но прошло несколько дней, а обратной связи все не было. Узнав, что с ее счета списано более 24 тысяч рублей, поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время полицейские пытаются разыскать причастных к совершению хищения.