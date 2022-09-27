В Самарской области местный житель вырастил более 100 кустов наркотических растений

Растения мужчина посадил на своем участке. Фото: ГУ МВД по региону

В Похвистнево Самарской области местный житель посадил на своем участке более 1000 кустов наркосодержащих растений. Правоохранители провели проверку.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, оперативники осмотрели дом и приусадебный участок. Оказалось, на территории мужчина вырастил 1100 кустов наркотического мака. Изъятое отправили на экспертизу, где эксперты подтвердили наличие незаконных веществ. Также полицейские изъяли маковую солому, вес которой превысил 94 грамма.

Задержанный и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В отношении мужчины возбуждены уголовное дела по нескольким статьям, которые объединили в одно производство.