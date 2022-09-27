В Самарской области прокуратура помогла обеспечить ребенка-инвалида медицинскими средствами

Рецепты, которые выписала поликлиника, обслуживались позднее установленных сроков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура выявила нарушения в Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3. Они связаны с тем, что ребенка-инвалида не обеспечили необходимыми медицинскими средствами.

— Ребенок наблюдается в поликлинике с 2020 года с сахарным диабетом, 1 типа, является инвалидом – льготополучателем федерального уровня финансирования, — рассказали в прокуратуре самарской области.

Рецепты, которые выписала поликлиника, обслуживались позднее сроков, установленных для получения медицинских средств. Представительница ребенка вынуждена покупать их самостоятельно. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал поликлинику выписывать ребенку рецепты на бесплатное получение необходимых медицинских средств.

Помимо этого, министерство здравоохранения Самарской области должно обеспечивать несовершеннолетнего сенсорами и трансмиттерами. С регионального минздрава взыскали более 50 тысяч рублей за самостоятельно приобретенные медицинские средства. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.