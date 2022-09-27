В Самарской области правоохранители арестовали автомобиль должника прямо на дороге

В регионе судебные приставы провели рейды. Фото: ГУФССП России по Самарской области

В городе Чапаевск Самарской области судебные приставы проводили рейдовые мероприятия. В ходе проверок на дороге остановили автомобиль должника.

По информации ГУФССП России по Самарской области, неплательщик задолжал более 122 тысяч рублей по штрафам ГИБДД и налогам. Прямо на месте судебные приставы составили акт описи и ареста автомобиля. В отношении мужчины правоохранителями возбуждено 24 исполнительных производства.

Злоумышленник регулярно нарушал правила дорожного движения и редко платил налоги. Напомним, дорожные полицейские также провели масштабные рейдовые мероприятия в выходные дни.